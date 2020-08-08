Возгорание в цехе по производству сэндвич-панелей под Волгоградом локализовано

ВОЛГОГРАД, 8 августа. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание в цехе по производству сэндвич-панелей в городе Волжском в Волгоградской области на площади 1 тыс. кв. м. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.

"В 15:03 мск пожарно-спасательные подразделения 5-го отряда ФПС ГУ МЧС России Волгоградской области локализовали горение", - говорится в сообщении.

Сообщение о возгорании поступило в 14:29 мск. По прибытии первых пожарных подразделений установлено, что на ул. Александрова горит одноэтажное здание размером 150 на 500 м, в котором производят сэндвич-панели. Сведений о погибших и пострадавших нет. К тушению пожара привлечены 54 человека и 19 единиц техники.