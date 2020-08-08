СМИ: проникающие в министерства Ливана группы уничтожают документы и файлы

БЕЙРУТ, 8 августа. /ТАСС/. Группы людей, на фоне антиправительственных протестов проникающие в здания министерств Ливана, уничтожают документы и файлы. Об этом сообщил в субботу телеканал Al Mayadeen.

По данным источника телеканала, "после штурма министерств ворвавшиеся в него люди уничтожают в первую очередь документы и досье". "Есть план по ликвидации файлов, связанных с коррупцией, начиная с 1992 года", - указал он.

В течение последнего часа протестующие в центре Бейрута взяли штурмом здания нескольких министерств - МИД, где устроили себе штаб-квартиру, а также министерств экономики, окружающей среды, энергетики. Кроме того, сообщалось о захвате штаб-квартиры Ассоциации ливанских банков. По данным телеканала Al Arabiya, здание было подожжено, по другим сведениям, протестующих удалось отогнать от него с помощью гранат со слезоточивым газом.

В эти минуты министерство энергетики окружили армейские подразделения, которые требуют от протестующих покинуть его.