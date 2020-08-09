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Повышение уровня воды в реке Иволга привело к подтоплению 14 дворов в поселке Забайкалья

Специалисты проводят работы по отсыпке береговой линии реки для предотвращения дальнейшего подтопления

ТАСС, 9 августа. Повышение уровня воды в реке Иволга привело к подтоплению дворов и построек на 14 придомовых участках в селе Шелопугино Забайкальского края, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по региону.

"В результате сильных дождей на территории Шелопугинского района произошло повышение уровня воды в реке Иволга. В поселке Шелопугино подтопило 14 придомовых участков с надворными постройками. На месте работает оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона Шелопугинского района", - говорится в сообщении.

Для предотвращения дальнейшего подтопления проводятся работы по отсыпке береговой линии реки. Проводится мониторинг уровня воды. Администрация поселка подготовила пункт временного размещения вместимостью 50 человек и два автобуса для доставки населения.

По информации Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник в регионе продолжатся дожди, местами сильные и очень сильные.

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