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В Домодедове мужчина с топором напал на лифтера жилого дома

Пострадавшего госпитализировали, сообщил источник в правоохранительных органах

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину, напавшего с топором на лифтера жилого дома в Домодедове. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В городе Домодедово Московской области мужчина напал на лифтера жилого дома с топором, нанеся ему телесные повреждения. Выяснилось, что ранее между мужчинами произошел конфликт на бытовой почве. В настоящее время налетчик задержан", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавший госпитализирован. На месте работают полицейские.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по Московской области подтвердили факт инцидента, отметив, что началась проверка.

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