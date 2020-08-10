Суд объявил перерыв в слушании второго дела экс-главы Сахалинской области Хорошавина

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 августа. /ТАСС/. Южно-Сахалинский городской суд в понедельник по просьбе прокуратуры объявил двухнедельный перерыв в рассмотрении второго уголовного дела в отношении бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина о взятках при проведении выборов в гордуму областного центра. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в суде.

Судебное заседание должно было начаться 4 июня после возвращения Хорошавина в Южно-Сахалинск из колонии Хабаровского края. Но из-за пандемии коронавируса в области ввели правило прохождения обязательного двухнедельного карантина для всех пребывающих на острова, поэтому слушание перенесли на 2 июля. В назначенный день рассмотрение дела вновь было перенесено на 10 августа из-за необходимости ознакомления с делом адвокатом Хорошавина Ольгой Артюховой.

"Судья Галина Мастеркова объявила перерыв в слушаниях до 10:30 (02:30 мск) 24 августа", - сообщил собеседник агентства.

По информации суда, слушание началось в понедельник в 10:00 (02:00 мск). Сторона защиты заявила ходатайство о возвращении материалов прокурору. В нем адвокаты указали на имеющиеся в уголовном деле противоречия. Для выработки позиции прокуратура попросила суд предоставить двухнедельный перерыв.

По версии следствия, в 2014 году участники группы, которую возглавлял Хорошавин, организовали получение взяток в размере от 2 до 10 млн рублей от граждан, планировавших участвовать в выборах депутатов гордумы пятого созыва в качестве кандидатов. Всего злоумышленники получили более 100 млн рублей. Перед судом также предстал бывший вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Лескин, еще два участника группы объявлены в международный розыск.

В феврале 2018 года Южно-Сахалинский городской суд признал Хорошавина виновным по первому уголовному делу о получении взяток и приговорил его к 13 годам колонии со штрафом в 500 млн рублей.