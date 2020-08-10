В Москве проверяют вторую ТЭЦ после сообщения об угрозе взрыва

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Кинологи проверяют территорию ТЭЦ-8 из-за анонимного сообщения о заложенном в здании взрывном устройстве. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Специалисты проверяют здание ТЭЦ-8 по адресу: Остаповский проезд, 1, после сообщения о бомбе в здании", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о "минировании" в Москве ТЭЦ-21 и торгового центра "Колумбус" на Кировоградской улице, проводится проверка.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.