Третий аэропорт проверяют в Московском регионе после сообщения о "минировании"

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Неизвестный сообщил о "заминировании" столичного аэропорт Шереметьево. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Поступило сообщение о "минировании" аэропорта Шереметьево, его проверяют кинологи", - сказал собеседник агентства. Аэропорт работает в штатном режиме, эвакуация не проводилась.

Ранее в понедельник были "заминированы" аэропорты Домодедово и Жуковский. Они также продолжают работать в штатном режиме.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.