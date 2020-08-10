В Балтиморе произошел взрыв

ТАСС, 10 августа. По меньшей мере один человек погиб в результате взрыва, прогремевшего в понедельник в Балтиморе (штат Мэриленд). Об этом сообщила местная пожарная служба на своей странице в Twitter.

"Взорвались несколько домов. Не менее пяти человек оказались под завалами, некоторые из них дети. <...> Один человек погиб на месте", - указано в сообщении экстренных служб.

Отмечается, что в ходе спасательной операции три человека извлечены из-под обломков, их состояние оценивается как критическое. Еще один человек находится под завалами, спасателям удалось установить с ними связь.

Причины инцидента устанавливаются. Спасательная операция продолжается.