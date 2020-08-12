В Приморье задержали группу наркоторговцев

ВЛАДИВОСТОК, 12 августа. /ТАСС/. Сотрудники МВД при поддержке Росгвардии и отряда спецназначения "Гром" задержали в городе Арсеньев 11 участников группы наркоторговцев. При обысках изъято около 2 кг наркотического вещества стоимостью 2 млн рублей, сообщается в среду на сайте регионального управления МВД.

"Установлено, что житель Арсеньева с целью получения материальной выгоды от продажи наркотиков вовлек в противоправную деятельность 11 граждан в возрасте от 21 до 56 лет, включая собственного сына, которые активно сбывали наркотическое средство - масло каннабиса", - говорится в сообщении.

В ходе обысков изъяты около 2 кг масла каннабиса, упаковочные материалы, средства связи, банковские карты, используемые при продаже наркотиков. Участники группы распространяли запрещенные вещества на территории города Арсеньева и Яковлевского муниципального района. Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов").

"Установлена причастность задержанных к 18 эпизодам противоправной деятельности, из которых 15 по фактам сбыта наркотических средств в значительном и крупном размере", - уточняется в сообщении.

Лидер группы, а также активные участники заключены под стражу, остальные - под подпиской о невыезде. Расследование продолжается. По данным МВД, фигурантам дела может грозить максимальное наказание - пожизненное лишение свободы.