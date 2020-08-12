На Кубани задержали мать и дочь за контрабанду сильнодействующих веществ из Казахстана

КРАСНОДАР, 12 августа. /ТАСС/. Сотрудники Южной оперативной таможни задержали двух жительниц Краснодарского края, организовавших канал контрабанды сильнодействующих веществ из Казахстана по почте. Об этом говорится в распространенном в среду пресс-релизе Южной оперативной таможни.

"Две жительницы Краснодарского края - мать и дочь - были задержаны сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Южной оперативной таможни при получении посылок с препаратами, содержащими сибутрамин", - говорится в сообщении.

По данным таможни, обнаружены и изъяты международные почтовые отправления, прибывшие из Казахстана в РФ, внутри которых специалисты обнаружили медицинские препараты для похудения "Устранение лишнего веса", "Перцевый микс", "Король похудения", "FATZOrb", "Королевский Билайт", "Королевские бобы 2018". "Согласно заключению эксперта, указанные медицинские препараты содержат в составе сильнодействующие вещество - сибутрамин, общей массой более 3 кг, который запрещен к свободному перемещению через таможенную границу ЕАЭС", - подчеркивается в пресс-релизе.

Установлено, что с января 2019 года 30-летняя жительница Краснодарского края со своей 53-летней матерью организовали контрабандные поставки медицинских препаратов для похудения с целью их дальнейшей реализации на территории РФ, объяснив эту деятельность трудным финансовым положением. В обязанности матери входило приобретение медицинских препаратов для похудения, продвижение препаратов в социальных сетях, а также поиск новых клиентов. В свою очередь, дочь непосредственно получала международные почтовые отправления в разных отделениях почтовой связи Краснодарского края, следующие из Республики Казахстан, которые в дальнейшем фасовала на более мелкие партии и отправляла в регионы РФ по почте, тем самым осуществляя сбыт сильнодействующих веществ, рассказали в таможне.

В отношении женщин возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ("Незаконное перемещение через таможенную границу сильнодействующих веществ").