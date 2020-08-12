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СК возбудил уголовное дело после гибели ребенка в пруду в Саратовской области

Мальчика оставил в машине его дядя, автомобиль скатился в пруд

ТАСС, 12 августа. Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, оставившего ребенка в автомобиле, который скатился в пруд в Ртищевском районе Саратовской области, в результате чего мальчик погиб. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Ртищевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области в отношении 33-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - сказано в сообщении.

В ходе предварительной проверки следователи выяснили, что семья с сыном и тремя племянниками из города Ртищево накануне вечером приехала на автомобиле Lada Priora отдыхать на берег пруда у села Песчанка. Ночью мужчина поехал за дровами для костра вместе с восьмилетним племянником, но когда он вышел из автомобиля, машина внезапно покатилась в сторону водоема. Мальчика спасти не удалось. Его тело позднее извлекли из водоема спасатели. "При этом он (мужчина) не предвидел наступления общественно опасных последствий, хотя при должной внимательности и предусмотрительности в сложившейся ситуации мог и должен был предвидеть", - уточняется в сообщении.

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