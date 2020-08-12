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Водитель сбил двух 8-летних девочек в Подмосковье

Отмечается, что дети переходили дорогу не по пешеходному переходу

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Водитель машины "Рено" сбил двух 8-летних девочек, переходивших дорогу, в подмосковном Ступине. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

"На улице Горького в Ступине водитель автомобиля Renault совершил наезд на двух 8-летних девочек, переходивших дорогу. В результате ДТП несовершеннолетние получили травмы и были госпитализированы", - сообщили в надзорном ведомстве. По данному факту прокуратура проводит проверку. Устанавливаются причины происшествия, будет проверено соблюдение действующего законодательства о безопасности дорожного движения в части организации и обустройства пешеходных переходов в этом районе города.

По данным подмосковной полиции, девочки перебегали проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

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