В Ростовской области раскрыли схему по незаконному возврату НДС на 107 млн рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 августа. /ТАСС/. Правоохранители в Ростовской области раскрыли межрегиональную мошенническую схему, участники которой похитили 107 млн бюджетных средств путем возмещения НДС за экспорт якобы высокотехнологичного оборудования в США и Латвию. Об этом в среду ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Правоохранительными органами выявлена и пресечена многоэпизодная межрегиональная мошенническая схема, связанная с хищением в особо крупных размерах денежных средств из бюджета РФ путем незаконного возмещения НДС на сумму более 107 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, участники преступной группы с использованием подконтрольных юридических лиц, зарегистрированных на территории РФ, США и Латвии, создали цепочку финансово-хозяйственных операций по изготовлению и экспорту фиктивного "высокотехнологичного оборудования". "На основании сделок по экспорту кавитационных реакторов указанная группа лиц в период с 2014 по 2015 годы возместила на территории Ростовской области НДС в размере более 107 млн рублей", - уточнил источник.

По его словам, согласно заявленным участникам преступной схемы сведениям, кавитационный реактор позиционировался как дорогостоящее оборудование, предназначенное для повышения энергоэффективности топлива и мазута. Вместе с тем по факту в США и Латвию осуществлялся экспорт набора деталей стоимостью не более 3 тыс. рублей.