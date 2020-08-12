Дело в отношении еще 14 рыбаков из КНДР, напавших на пограничников, направят в суд

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении еще 14 рыбаков из КНДР, обвиняемых в нападении на российских пограничников во время задержания в Японском море в сентябре прошлого года, направят в суд. Об этом в среду сообщает на своем сайте Генеральная прокуратура РФ.

"Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 14 иностранных граждан, напавших на сотрудников пограничной службы, - сообщает надзорное ведомство. - После вручения копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Приморский краевой суд для рассмотрения по существу".

Они обвиняются по ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей") и ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").

Российские пограничники 17 сентября прошлого года во время патрулирования в районе банки Кито-Ямато в Японском море, традиционном месте рыбного промысла, обнаружили две шхуны из КНДР и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством кальмаров в исключительной экономической зоне РФ. Пограничники задержали судно и собирались доставить его в порт Находка. Однако 18 иностранных моряков напали на 11 высадившихся на судно пограничников, вооружившись ножами и топорами. Также они попытались убить шестерых из этих пограничников.

Уголовные дела в отношении трех рыбаков уже направлены в суд, один из них приговорен к четырем годам колонии.