В Москве задержали водителя, в автомобиле которого нашли пистолет ТТ

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Пистолет ТТ был обнаружен в салоне автомобиля, который сотрудники ДПС остановили в Москве для проверки документов, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Инспекторы ДПС остановили для проверки документов автомобиль марки "Ниссан" на Ярославском шоссе. Они заметили, что водитель нервничает, и вызвали на место следственно-оперативную группу. "В ходе досмотра, в салоне автомобиля был обнаружен предмет, конструктивно схожий с пистолетом, а также 2 магазина снаряженных патронами в количестве 17 штук. Представленный предмет является пистолетом конструкции Токарева, изготовленный промышленным способом, который относится к огнестрельному нарезному короткоствольному оружию, а патроны являются спортивно-охотничьими патронами калибра 7,62 мм", - сказали в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело о незаконном ношении оружия. С подозреваемого взяли обязательство о явке и составили на него административные протоколы за отказ проходить освидетельствование на состояние опьянения и за управление машиной с нарушением правил установки госномеров.