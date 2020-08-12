Жителя Курской области приговорили к 25 годам заключения за убийство двух пенсионеров

ТАСС, 12 августа. Суд в Курске приговорил местного жителя к 25 годам заключения в колонии строгого режима за убийство двух пенсионеров и покушении на убийство ветерана Великой Отечественной войны, сообщила в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по Курской области.

Он признан виновным по статьям "Убийство двух и более лиц, совершенное из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем", "Покушение на убийство", "Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевших", "Кража", "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения", "Повторное управление автомобилем в состоянии опьянения", добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, в июле 2018 года полиция в Курской области задержала подозреваемого в убийстве супружеской пары. Как установило следствие, 24-летний мужчина ворвался в дом местной 90-летней жительницы, которая является ветераном Великой Отечественной войны, и нанес множественные ранения ей и ее родственникам: 71-летнему мужчине и его 67-летней жене, в результате чего супруги погибли, а хозяйка была доставлена в больницу. Из дома преступник похитил банковскую карту и скрылся на автомобиле, принадлежащем убитым.