Власти США предъявили обвинения троим предполагаемым сообщникам R. Kelly

НЬЮ-ЙОРК, 13 августа. /ТАСС/. Власти США задержали троих мужчин по подозрению в пособничестве певцу R. Kelly (настоящее имя - Роберт Сильвестр Келли), который в свою очередь обвиняется в сексуальных преступлениях. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении федерального прокурора США по южному округу штата Нью-Йорк Сета Дюшарма.

Троим мужчинам предъявлены обвинения в попытке подкупа предполагаемых жертв артиста, оказании давления на них и их родственников, а также угрозах с целью добиться отказа от дачи показаний по делу R. Kelly. Двое предполагаемых сообщников певца были задержаны накануне, один из них предстал перед судом во вторник, другой - в среду утром. Дата появления в суде третьего возможного подельника R. Kelly будет озвучена позднее.

Прокурор южного округа штата Нью-Йорк подчеркнул, что действия подсудимых были направлены на препятствование работе системы правосудия, а также преследование женщин, которые "выдвинули серьезные обвинения в уголовном преступлении" в адрес музыканта. По словам Дюшарма, американские власти не потерпят "попыток незаконно повлиять на федеральные дела, находящиеся в разработке".

R. Kelly был арестован в июле прошлого года по обвинениям, которые предъявили ему в штате Иллинойс. Прокуратура в штатах Нью-Йорк и Иллинойс полагает, что певец причастен к сексуальному насилию, в том числе в отношении несовершеннолетних, распространению детской порнографии, препятствованию правосудию и другим преступлениям. Певец не признает вины. В обоих штатах суды отказали ему в освобождении под залог до начала процесса, которое намечено на середину октября.

Уроженец Чикаго R. Kelly, выступающий в стиле ритм-н-блюз, снискал мировую славу в 1990-х благодаря таким композициям, как Bump N' Grind, Gotham City, I Believe I Can Fly. Последняя из них, изданная в 1996 году, принесла певцу премию Grammy в трех номинациях. Исполнителя также номинировали еще на один "золотой граммофон" за песню You Are Not Alone, написанную им для Майкла Джексона (1958-2009).