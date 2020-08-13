Полиция составила протоколы на военных Йемена, ворвавшихся в посольство в Москве

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Полиция Москвы составила административные протоколы на шестерых военнослужащих Йемена, ворвавшихся в свое посольство в Москве, по статье о незаконном проникновении на охраняемый объект. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что шестеро йеменских военнослужащих задержаны за попытку ворваться в посольство своей страны в Москве. Офицеры хотели вернуться домой, но из-за пандемии коронавируса власти отказывались их возвращать. "На военнослужащих Йемена составлены административные протоколы по ст. 20.17 КоАП РФ ("Нарушение пропускного режима охраняемого объекта"). Им грозит штраф от 3 тыс. до 5 тыс. рублей", - рассказал собеседник агентства.