Аэропорт Жуковский "заминировали" в Подмосковье

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Неизвестные отправили сообщение в аэропорт Жуковский в Московской области о якобы заложенном взрывном устройстве в зале ожидания. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Специалисты проверяют сообщение о минировании зала ожидания аэропорта Жуковский. Эвакуация не проводилась", - рассказал собеседник агентства. Ранее сообщалось, что сообщения о минировании поступили в четверг также в два столичных суда - Коптевский и Головинский.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.