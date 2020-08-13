В Подмосковье "заминированы" все магазины "Магнит" и отделения почты

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Специалисты проверяют анонимные сообщения о "минировании" всех магазинов сети "Магнит", отделений почты на территории Подмосковья и самолетов в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Поступили сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах во всех торговых точках сети "Магнит" и отделениях почты в Московской области. Кроме того, проверяется информация о минировании воздушных судов, стоящих в аэропорту Шереметьево. Эвакуация из него не проводилась", - рассказал собеседник агентства.

13 августа сообщения о "минировании" получили несколько районных судов Москвы и подмосковный аэропорт Жуковский.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.