Еще два московских суда эвакуированы из-за сообщения о "минировании"

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Мещанский и Тверской суды Москвы эвакуированы из-за сообщения о "минировании", передает корреспондент ТАСС. Все сотрудники и посетители покинули помещение суда.

Ранее по этой же причине были эвакуированы 11 районных судов Москвы и Первый кассационный суд общей юрисдикции.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.