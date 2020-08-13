В Саратовской области возбудили дело о мошенничестве в отношении судьи Арбитражного суда

САРАТОВ, 13 августа. /ТАСС/. Уголовное дело о мошенничестве на 4 млн рублей возбудили в отношении судьи Арбитражного суда Саратовской области. Об этом сообщает в четверг пресс-служба регионального УФСБ.

"На основании переданных УФСБ России по Саратовской области результатов оперативно-разыскной деятельности председателем Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело в отношении судьи Арбитражного суда Саратовской области по статье 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что силовики задокументировали получение судьей в июле 2017 года 4 млн рублей от одного из предпринимателей Саратова через посредника. Деньги якобы предназначались для дальнейшей передачи судьям Двенадцатого арбитражного апелляционного суда в качестве взятки за вынесение решения по арбитражному делу.

"В действительности никаких действий в интересах собственника денег судья предпринимать не намеревался, повлиять на результаты судебного рассмотрения дела не мог, полученные деньги похитил путем обмана," - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, передачу денег организовал бывший адвокат Саратовской коллегии адвокатов, осужденный в 2019 году за обещание посредничества в передаче взятки к 3 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом.