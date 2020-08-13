СК возбудил уголовное дело о взятках в ставропольском филиале вуза МВД

ТАСС, 13 августа. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о взятках в ставропольском филиале Краснодарского университета МВД России. Как сообщили ТАСС в пресс-службе СК, задержаны 11 подозреваемых.

"В Главном следственном управлении СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу по материалам ГУСБ МВД России возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России и других лиц по признакам преступлений, предусмотренных ч. ч. 2 и 3 ст. 210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе с использованием служебного положения) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки организованной группой в особо крупном размере)", - сообщили в СК.

По данным следствия, преступная группа действовала в течение полутора лет - с января 2019-го по июль 2020 года. Ее члены брали у студентов взятки за допуск к сессии, а также хорошие оценки на зачетах и экзаменах. В общей сложности они незаконно получили более 2 млн рублей. Среди тех, кто, как считает СК, входил в преступную группу - заместитель начальника факультета заочного обучения, переподготовки и повышения квалификации ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России Сергей Крапивин, начальники четырех кафедр и семеро слушателей факультета.

Пресечь деятельность преступного сообщества удалось благодаря взаимодействию полиции и Главного управления Генпрокуратуры в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах. "Среди подозреваемых 12 человек, 11 из них задержаны. Рассматривается вопрос об избрании им меры пресечения", - сообщили в СК.

В рамках расследования уголовного дела в нескольких регионах прошли обыски в квартирах и служебных помещениях, изъяты вещественные доказательства и крупные суммы денег. Сейчас следователи продолжают устанавливать фигурантов и выяснять обстоятельства совершенных преступлений.