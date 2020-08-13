И. о. главы города Щучье в Курганской области подозревается в коррупции

ТАСС, 13 августа. Уголовное дело возбудили в отношении исполняющей обязанности главы города Щучье в Курганской области Оксаны Чуйковой, которая подозревается в коррупции. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС о задержании Чуйковой.

"Следственными органами регионального управления СК РФ по материалам УЭБиПК УМВД России по Курганской области в отношении первого заместителя главы города Щучье возбуждено уголовное дело. Женщина подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемая с апреля 2019 года по май 2020 года незаконно выписывала премии нескольким сотрудникам городской администрации. Впоследствии деньги в общей сумме не менее 370 тыс. рублей передавались сотрудниками чиновнице. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения, уточнили в пресс-службе ведомства.

Бывшего главу города Щучье Владимир Тамахин в январе 2020 года задержали по подозрению в хищении из бюджета в общей сложности более чем 1,7 млн рублей. По версии следствия, 700 тыс. рублей Тамахин похитил с 2016 по 2018 годы, оформляя незаконные приказы о собственном премировании, а более 1 млн рублей с 2017 по 2018 годы, оформляя в соучастии с заинтересованным лицом фиктивные договоры об оказании услуг и последующей их оплаты. Ему инкриминируют совершение преступлений по статьям о хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере и мошенничестве.

В городе Щучье находится объект по уничтожению химоружия, который ввели в эксплуатацию в марте 2009 года. На нем хранилось 13,7% от общего запаса отравляющих веществ в России. За шесть лет работы утилизировали 5 тыс. 456 т фосфорорганических отравляющих веществ. 20 ноября 2015 года уничтожение химоружия завершили. Объект в Щучьем стал шестым в России, полностью утилизировавшим химоружие.