СК возбудил дело из-за неуплаты заводом под Тверью налогов на более чем 30 млн рублей

ТАСС, 13 августа. Уголовное дело возбудили в отношении руководства завода по производству машин и оборудования в городе Бежецке Тверской области из-за уклонения от уплаты налогов на сумму более 30 млн рублей. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по факту сокрытия руководством общества с ограниченной ответственностью денежных средств, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ)", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

По версии следователей, с января 2018 года по декабрь 2019 года руководители завода по производству машин и оборудования в городе Бежецке перевели на счета третьих лиц свыше 94 млн рублей, из которых более 30 млн должны были направить на уплату налогов. "В настоящее время проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - отметили в пресс-службе.

Уклонение от уплаты налогов выявили сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по Тверской области.