Информация о минировании магазинов "Магнит" и офисов Сбербанка в Москве не подтвердилась

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Специалисты проверили магазины торговой сети "Магнит" и ряд офисов Сбербанка по всей Москве из-за анонимных сообщений о "минировании", ничего опасного не обнаружили. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Информация о минировании всех магазинов сети "Магнит" и ряда офисов Сбербанка в Москве проверена, ни в одном здании не обнаружено никаких взрывных устройств", - сказал собеседник агентства.

13 августа сообщалось о "минировании" всех железнодорожных вокзалов в Москве, железнодорожной станции Москва-Пассажирская-Смоленская, самолетов в аэропорту Шереметьево, зала ожидания аэропорта Жуковский, всех магазинов "Магнит" и всех отделений почты в Подмосковье, а также 13 районных и первого кассационного суда в Москве. Все сообщения оказались ложными.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.