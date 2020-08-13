В Нижегородской области разлилось неизвестное вещество с кислотным запахом

ТАСС, 13 августа. Разлив неизвестного вещества с сильным кислотным запахом произошел у проходной предприятия "Корунд" в городе Дзержинске Нижегородской области. Специалисты отобрали пробы воздуха, сообщила в четверг пресс-служба администрации города.

"Сегодня, 13 августа, в 14:31 по каналу связи "112" поступило сообщение о разливе неизвестного вещества в районе виадука у второй проходной ООО "Корунд" на улице 1 Мая в районе дома номер 1. Установлено, что на огражденной территории неустановленными лицами производились работы по промывке емкости. В результате промывки произошел разлив и испарение неизвестного вещества на рельеф местности", - говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС по региону, разлив жидкости с интенсивным испарением произошел на площади 50 кв. м, погибших и пострадавших нет. В администрации города уточнили, что доступ на территорию закрыли, на месте проводятся следственные действия, также специалисты выясняют, причинен ли ущерб окружающей среде.

"Вещество испаряется и образует туманную взвесь, однако возгорания на месте не обнаружено. Специалистами инженерно-экологической службы Дзержинска и лабораторией Роспотребнадзора отобраны пробы воздуха, источающего сильный кислотный запах. Сделан забор анализов, и уже завтра мы получим их результаты", - цитирует пресс-служба начальника управления экологии и лесного хозяйства администрации Дзержинска Юлию Кузьмичеву.

ООО "Корунд" - химическое предприятие в городе Дзержинск, выпускает около 100 наименований химической продукции, в том числе цианистые соли.