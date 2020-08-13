Полиция оцепила тротуар на Маросейке напротив посольства Белоруссии

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Сотрудники московской полиции оцепили участок тротуара на улице Маросейка, напротив дипломатического представительства Белоруссии, где собрались недовольные результатами выборов в республике и действиями местных силовиков, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Всего около посольства Белоруссии сейчас находятся порядка 200 человек, не считая журналистов. Полицейские оцепили участок тротуара у храма Космы и Дамиана, около которого последние несколько дней собирались протестующие.

Около самого посольства в Армянском переулке находятся несколько автозаков.