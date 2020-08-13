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Протесты в Белоруссии после выборов президента

Полиция оцепила тротуар на Маросейке напротив посольства Белоруссии

Всего около посольства Белоруссии в Москве сейчас находятся порядка 200 человек
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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Сотрудники московской полиции оцепили участок тротуара на улице Маросейка, напротив дипломатического представительства Белоруссии, где собрались недовольные результатами выборов в республике и действиями местных силовиков, передает корреспондент ТАСС с места событий.

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Всего около посольства Белоруссии сейчас находятся порядка 200 человек, не считая журналистов. Полицейские оцепили участок тротуара у храма Космы и Дамиана, около которого последние несколько дней собирались протестующие.

Около самого посольства в Армянском переулке находятся несколько автозаков.

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БелоруссияРоссияПротесты в Белоруссии после выборов президента
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