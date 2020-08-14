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Семь московских судов эвакуированы из-за сообщения о "минировании"

Ранее сообщалось о "минировании" 10 ТЦ в Москве

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Семь районных судов Москвы эвакуированы из-за сообщения о "минировании". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Эвакуированы семь районных судов: Измайловский, Чертановский, Зеленоградский, Останкинский, Черемушкинский, Тверской и Мещанский", - сказал представитель суда.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.

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