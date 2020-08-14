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В Калининградской области неизвестные сообщили о "минировании" зданий судов

В настоящее время никаких опасных предметов в зданиях не обнаружено

КАЛИНИНГРАД, 14 августа. /ТАСС/. Ряд судов Калининградской области в пятницу получил электронные письма с сообщениями о "минировании" зданий. Люди эвакуируются, в зданиях проводятся проверки. Об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

"Сегодня снова начали поступать электронные письма на адреса судов с угрозами минирования. По каждому проводится проверка с эвакуацией людей. В настоящее время никаких опасных предметов в зданиях не обнаружено, проверки продолжаются", - сказал Лысков.

Аналогичные сообщения поступили по электронной почте в суды региона в четверг, проверки показали, что угрозы были ложными. Все электронные письма имеют одинаковое содержание, отправитель пока не установлен.

Теги
РоссияКалининградская область
Десять судов в Волгоградской области эвакуируют из-за сообщений о "минировании"
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