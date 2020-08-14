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Протесты в Белоруссии после выборов президента
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В МВД Белоруссии прошедшие сутки назвали самыми спокойными за последние четыре дня

В ходе протестов в Витебске пострадал сотрудник органов внутренних дел

МИНСК, 14 августа. /ТАСС/. Прошедшие сутки стали самыми спокойными в Белоруссии за последние четыре дня.

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Протесты после выборов в Белоруссии. Онлайн

Об этом пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова заявила в пятницу в своем Telegram-канале.

"Имевшиеся акции в большинстве своем носили мирный характер. <...> Лишь в отдельных случаях в ходе несанкционированных мероприятий действия некоторых лиц носили агрессивный характер. Так, в Витебске телесные повреждения были причинены сотруднику органов внутренних дел", - написала Чемоданова.

Представитель МВД отметила, что за сутки было составлено 102 протокола об административных нарушениях, проводится проверка в связи с размещением в сети оскорбительных материалов о сотрудниках милиции.

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БелоруссияПротесты в Белоруссии после выборов президента
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