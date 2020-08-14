Депутата на Кубани оштрафовали на 150 тыс. рублей за фиктивное трудоустройство дочери

КРАСНОДАР, 14 августа. /ТАСС/. Суд на Кубани признал виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и оштрафовал на 150 тысяч рублей депутата Законодательного собрания Краснодарского края, который устроил на работу свою дочь и покрывал ее прогулы. Об этом сообщили журналистам в пятницу в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

"Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК по Краснодарскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора депутату Законодательного Собрания Краснодарского края. Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ). Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей, приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении ведомства.

Установлено, что подсудимый в 2008 году устроил на работу помощником депутата свою дочь. С 2011 по 2015 годы она периодически выезжала за границу, не находясь на рабочем месте, а в табель учета рабочего времени вносились ложные сведения о том, что она якобы была на работе. В итоге она получила лишние 74 тысяч рублей.