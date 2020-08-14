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В Уфе экстренно сел частный самолет Ан-2

Инцидент произошел в 7 км от аэродрома
Ан-2 Пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры
Описание
Ан-2
© Пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры

УФА, 14 августа. /ТАСС/. Следователи выясняют обстоятельства экстренной посадки частного самолета Ан-2 в Уфе. По предварительным данным, на борту находились два пилота. Об этом в пятницу в своем официальном аккаунте в Instagram сообщило Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ.

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В Уфе следователи выясняют обстоятельства экстренной посадки самолёта АН-2. Частный АН-2 экстренно сел в поле в 17.25 (по Уфе) 14 августа 2020. Инцидент произошел в 7 км от аэродрома. По предварительным данным, на борту находилось два пилота, пассажиров не было. В настоящее время на место происшествия выехали следователи Приволжского следственного управления на транспорте СК России по вышеуказанному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства и причины происшествия. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение. #СКРФ #СледственныйКомитет #СКР #СКРоссии #ПСУТ #ПФО #Уфа #АН2

Публикация от Приволжское СУТ СК РФ ⛴✈ (@psut.sledcom)

"Частный Ан-2 экстренно сел в поле в 17:25 (15:25 мск) 14 августа. Инцидент произошел в 7 км от аэродрома. По предварительным данным, на борту находились два пилота, пассажиров не было", - говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте Приволжской транспортной прокуратуры, самолет выполнял полет из Красного Кута в Первушино и совершил вынужденную посадку в районе сельхозугодий недалеко от международного аэропорта Уфы. Находившиеся на борту два члена экипажа судна не пострадали. Транспортная прокуратура начала проверку по факту происшествия, уточняется, что план полета согласовали с органами организации воздушного движения.

В новость были внесены изменения (18:56 мск) - добавлены подробности

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