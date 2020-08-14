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Пожар произошел на крыше отдела управления ФСБ по Москве и Московской области

Информации о пострадавших не поступало

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Пожар произошел на крыше здания отдела по Северо-Восточному округу УФСБ по Москве и Московской области. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Пожар произошел на крыше четырехэтажного административного здания на Октябрьской улице, 28 на площади 50 кв. м", - сказал собеседник агентства.

Сейчас возгорание потушено, данных о пострадавших нет.

По данным из открытых источников, по указанному адресу находится отдел по СВАО Управления ФСБ по Москве и Московской области.

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