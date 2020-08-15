Неизвестный сообщил о "минировании" аэропорта Жуковский и ТЦ "Капитолий" в Подмосковье

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Анонимное сообщение поступило о "минировании" аэропорта Жуковский и сети торговых центров "Капитолий" в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение о "минировании" аэропорта Жуковский. Сейчас здание проверяют на наличие взрывных устройств. Воздушная гавань работает в штатном режиме, эвакуация не проводилась", - сказал собеседник агентства. По его словам, также в Сергиевом Посаде, Орехово-Зуеве и Подольске проверяют после анонимных сообщений об угрозе взрыва торговые центры "Капитолий".

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.