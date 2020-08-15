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Разбор завалов на месте обрушения шахты в Коми завершен

В результате ЧП погибли четыре человека

ТАСС, 15 августа. Спасатели завершили разбор завалов на месте обрушения галереи на шахте в Воркуте, где погибли четыре человека. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Коми.

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"Работы по разбору обрушившейся галереи проведены", - сказал собеседник агентства. Под завалами людей больше не обнаружено. Погибли четыре человека.

По данным МЧС, на территории шахты "Воргашорская" АО "Воркутауголь" произошло обрушение галереи (перехода), соединяющего здания погрузки и сортировки. Как сообщили ранее в экстренных службах, на надземной галерее находился ленточный конвейер для транспортировки угля.

ЧП не отразилось на работе шахты. "Она работает в штатном режиме", - сообщили в ГУ МЧС.

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