{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК Белоруссии учел ноту посольства РФ, отпуская россиянина Важенкова

МИНСК, 15 августа. /ТАСС/. Следственный комитет Белоруссии учел ноту посольства РФ в Белоруссии и освободил россиянина Артема Важенкова, который находился в изоляторе временного содержания в Минске, сообщила в субботу российская дипмиссия.

"Следственным комитетом Республики Беларусь учтено обращение (нота) посольства России, и - после проведения необходимых следственных действий - принято решение о неприменении меры пресечения (в виде заключения под стражу) в отношении российского гражданина Артема Важенкова, - говорится в сообщении. - 15 августа он (россиянин - прим. ТАСС) отпущен из мест временного содержания".

Протесты в Белоруссии после выборов президента
Российского журналиста Важенкова отпустили на свободу под обязательство о явке
Он остается подозреваемым по делу о массовых беспорядках, сообщил адвокат Антон Гашинский
Читать полностью