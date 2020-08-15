СК Белоруссии учел ноту посольства РФ, отпуская россиянина Важенкова

МИНСК, 15 августа. /ТАСС/. Следственный комитет Белоруссии учел ноту посольства РФ в Белоруссии и освободил россиянина Артема Важенкова, который находился в изоляторе временного содержания в Минске, сообщила в субботу российская дипмиссия.

"Следственным комитетом Республики Беларусь учтено обращение (нота) посольства России, и - после проведения необходимых следственных действий - принято решение о неприменении меры пресечения (в виде заключения под стражу) в отношении российского гражданина Артема Важенкова, - говорится в сообщении. - 15 августа он (россиянин - прим. ТАСС) отпущен из мест временного содержания".