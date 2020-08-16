Четверо детей пострадали при пожаре в жилом доме в Мурманской области

ТАСС, 16 августа. Пожарные спасли шесть человек, включая четверых пострадавших детей, в ходе тушения пожара в лоджиях и на кровле жилого дома в Мурманской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В Кировске Мурманской области произошло возгорание в жилом многоквартирном доме, огнем охвачены лоджии на 4-м и 5-м этажах дома № 9 по улице Кильдинской", - сообщили в МЧС.

Возгорание произошло на 4-м этаже и перекинулось на 5-й этаж и кровлю. Общая площадь пожара составила 50 кв. м. "Во время эвакуации жильцов дома были спасены шесть человек, среди них четверо детей с признаками легкого отравления продуктами горения. Пострадавших передали СМП для госпитализации в ЦРБ", - сообщили в МЧС. Пожар в настоящее время ликвидировали.

Как сообщили журналистам в региональном ГУ МЧС, эвакуировали 98 человек. Для ликвидации возгорания привлекались 10 пожарных и три единицы техники.