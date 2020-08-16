Суд арестовал мужчину, пытавшегося похитить деньги из банка в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Суд в Петербурге заключил под стражу мужчину, который пытался похитить деньги из отделения банка в Приморском районе города. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 13 октября в отношении Михаила Нерсесяна, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный в особо крупном размере)", - говорится в сообщении пресс-службы.

14 августа около 17:00 мск ранее судимый 50-летний Михаил Нерсесян, находясь в офисе банка "Восточный" на улице Савушкина, потребовал у сотрудника 5 млн рублей, "продемонстрировав некий предмет, пояснив, что, если на этом предмете он нажмет кнопку, то все взорвется", отмечается в сообщении. Кассир нажала тревожную кнопку, после чего злоумышленник скрылся, ничего не похитив. В тот же день он был задержан в квартире сожительницы, к моменту задержания он успел сбрить бороду.

Ему предъявлено обвинение, вину он признал. В суде он пояснил, что указанные действия совершил с целью привлечения внимания к своей семье, которая оказалась в сложном материальном положении.