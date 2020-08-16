Суд Петербурга арестовал мужчину, протащившего инспектора ДПС на своей машине

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу мужчину, при проверке документов защемившего стеклом автомобиля руку инспектору ГИБДД и протащившего его около 700 метров. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Ленинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу до 14 октября Евгения Щирского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")", - сказано в сообщении пресс-службы.

Около 05:30 мск в субботу водитель в ответ на законные требования сотрудника полиции защемил его руку передним левым стеклом автомобиля BMW и поволок сотрудника от дома 155 до дома 173 по набережной Обводного канала.

В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ранее сообщали, что в момент, когда полицейские проверяли документы у 39-летнего водителя, пассажир пересел на водительское сидение и завел BMW. Один из инспекторов, 38-летний лейтенант полиции, попытался помешать движению иномарки. Однако злоумышленник совершил на него наезд, протащил, зажав руку полицейского стеклом водительской двери, около 700 метров, а затем скрылся с места происшествия. Инспектору потребовалась медицинская помощь.

Брошенный автомобиль обнаружили на улице Степана Разина: полицейские выставили засаду, спустя короткое время злоумышленник вернулся к машине и его задержали. Им оказался 36-летний уроженец Архангельской области, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.