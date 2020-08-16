Власти Москвы взяли на контроль ситуацию с избиением малолетних детей

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Столичный департамент труда и социальной защиты населения взял под контроль ситуацию с избиением детей на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе учреждения.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы отчим жестоко избил двух малолетних детей. На данный момент дети доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь. "По имеющейся информации, семья многодетная. Мама на время оставила детей с отчимом, который избил двоих старших детей в момент ее отсутствия. Ситуация находится на контроле департамента", - уточнили в ведомстве.

По данным ведомства, специалисты соцзащиты продолжат работу с семьей, психолог уже связался с матерью. "Если потребуется юридическая помощь, то ее также окажут. Кроме того, с мамой свяжутся специалисты кризисного центра помощи женщинам и детям и окажут необходимую поддержку", - пояснили в ведомстве.

Как рассказала ТАСС уполномоченный по правам ребенка Ольга Ярославская, сейчас жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Самый младший ребенок, девочка, получила серьезные травмы головы.

"Я ознакомлена с этой ситуацией. Отчим, который избил детей, сейчас задержан. Дети находятся вместе с мамой в больнице. Я возьму ситуацию на контроль и буду внимательно следить за семьей дальше", - сказала Ярославская.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство малолетнего"), отчим задержан.