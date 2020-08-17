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Саперы проверяют периметр посольства России в Молдавии после сообщения о бомбе

Это уже четвертое с июня сообщение о минировании российского диппредставительства

КИШИНЕВ, 17 августа. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Молдавии проверяют периметр здания посольства России в Кишиневе после анонимного сообщения о заложенном взрывном устройстве. Об этом в понедельник сообщил местный телеканал PRO TV.

"На электронный адрес посольства поступило анонимное сообщение о минировании здания. Полиция проверяет периметр", - говорится в сюжете телеканала.

Это уже четвертое сообщение о минировании российского диппредставительства в Молдавии с июня этого года, три прежних оказались ложными.

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