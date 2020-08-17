{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мужчина, ранивший трех полицейских в Техасе, сдался

Переговоры с мужчиной, который удерживал в заложниках трех родственников, продолжались около 16 часов

НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. /ТАСС/. Мужчина, ранивший трех полицейских в американском Сидар-Парке (штат Техас), освободил заложников и сдался властям. Об этом сообщила в понедельник в Twitter полиция Сидар-Парка.

"Подозреваемый и последний заложник благополучно вышли из дома. Мы проводим расследование и еще некоторое время сохраним оцепление на месте происшествия", - уточнили представители органов правопорядка.

Переговоры с мужчиной, который удерживал в заложниках трех родственников, продолжались около 16 часов. "Подозреваемый продемонстрировал добрую волю, освободив этим утром своих брата и сестру", - сообщил исполняющий обязанности шефа городской полиции Майк Хармон. По его словам, родные стрелявшего "чувствуют себя хорошо" и отвечают на вопросы следователей.

Двое полицейских, получившие ранения, выписаны из больницы. Их состояние удовлетворительное, добавил Хармон. По его словам, третьему полицейскому, получившему ранения, проведена операция. Исход пока не известен.

Теги
США
В Германии школьный автобус врезался в дерево
Водитель и трое детей госпитализированы
Читать полностью