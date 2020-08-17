Мужчина, ранивший трех полицейских в Техасе, сдался

НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. /ТАСС/. Мужчина, ранивший трех полицейских в американском Сидар-Парке (штат Техас), освободил заложников и сдался властям. Об этом сообщила в понедельник в Twitter полиция Сидар-Парка.

"Подозреваемый и последний заложник благополучно вышли из дома. Мы проводим расследование и еще некоторое время сохраним оцепление на месте происшествия", - уточнили представители органов правопорядка.

Переговоры с мужчиной, который удерживал в заложниках трех родственников, продолжались около 16 часов. "Подозреваемый продемонстрировал добрую волю, освободив этим утром своих брата и сестру", - сообщил исполняющий обязанности шефа городской полиции Майк Хармон. По его словам, родные стрелявшего "чувствуют себя хорошо" и отвечают на вопросы следователей.

Двое полицейских, получившие ранения, выписаны из больницы. Их состояние удовлетворительное, добавил Хармон. По его словам, третьему полицейскому, получившему ранения, проведена операция. Исход пока не известен.