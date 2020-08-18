Дожди подтопили жилые дома в Благовещенске и семи районах Амурской области

ТАСС, 18 августа. Жилые дома в Благовещенске и семи районах Амурской области оказались подтоплены во вторник после сильных дождей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

"Пострадали Благовещенск, Благовещенский, Белогорский, Зейский, Ромнинский, Октябрьский, Ивановский и Свободненский районы", - сказали в пресс-службе.

Ведомство зарегистрировало подтопление частных жилых домов и приусадебных участков, некоторых дорог местного значения. Циклон пока остается над регионом и постепенно смещается на восток. Спасатели в круглосуточном режиме следят за обстановкой в районах, в Ромненский район отправлена аэромобильная группа для помощи жителям.

Ранее власти Благовещенска ввели режим чрезвычайной ситуации из-за подтопления, которое привело к отключению света в 55 многоквартирных домах. Затопленными оказались территории 11 детсадов и школ, а также несколько улиц.