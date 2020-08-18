Посредника при передаче взятки экс-главе архангельского УФНС оштрафовали на 1,8 млн рублей

АРХАНГЕЛЬСК, 18 августа. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Архангельска приговорил к штрафу в 1,8 млн рублей Владимира Венгерцева - посредника при передаче взятки экс-руководителю управления ФНС по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Сергею Родионову. Об этом во вторник говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры области.

Родионов был задержан 28 ноября 2019 года при получении взятки. По версии следствия, с апреля по ноябрь на территории Архангельска и Санкт-Петербурга подозреваемый вымогал и получил через посредника взятку в размере 8,5 млн рублей. За взятку чиновник обещал коммерсанту снизить размер недоимки, пеней и штрафов, доначисленных по результатам выездной налоговой проверки в отношении фирмы, занимающейся заготовкой и переработкой металлического лома. В апреле 2020 года было установлено, что Родионов причастен к получению от руководителя иной коммерческой организации через посредника еще одной взятки в сумме более 1 млн рублей.

"Приговором суда Венгерцеву с учетом выполнения им условий заключенного с ним досудебного соглашения о сотрудничестве и содержания его под стражей в период с 28 ноября 2019 года по 19 июня 2020 года назначено наказание в виде штрафа в размере 1 млн 800 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Венгерцев был признан виновным по ч. 4 статьи 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве"). Он из корыстной заинтересованности с 1 марта по 28 ноября 2019 года в Архангельске, Северодвинске и Санкт-Петербурге был посредником при передаче директором коммерческой организации взятки Родионову. Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-разыскной деятельности РУФСБ России по области и расследовалось в следственном управлении СК России по Архангельской области и НАО.

Расследование уголовного дела в отношении Родионова продолжается.