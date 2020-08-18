Один человек погиб в ДТП с участием микроавтобуса в Кировской области

КИРОВ, 18 августа. /ТАСС/. Один человек погиб, семеро пострадали при столкновении микроавтобуса с легковой машиной на федеральной автодороге "Вятка" в Кировской области, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

По данным ГУ МЧС по региону, ДТП произошло на 414-м км автодороги "Вятка" вблизи деревни Заречевщина, столкнулись микроавтобус Volkswagen и легковой автомобиль "ВАЗ-2115.

"В ДТП один человек погиб, семь пострадавших, в том числе один ребенок. Все пострадавшие средней степени тяжести, доставлены в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии", - сказала собеседница агентства.

В ГУ МЧС по области уточнили, что задержки движения на автодороге нет. На месте работают спасатели МЧС России, ГИБДД, работники скорой медицинской помощи.