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Автомобиль сбил троих детей в Иванове

Одна из девочек госпитализирована

ТАСС, 18 августа. Водитель автомобиля Mitsubishi Lancer наехал на трех девочек 11-13 лет, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в Иванове. По предварительным данным, одна из девочек с сотрясением мозга госпитализирована, сообщается во вторник в официальной группе пресс-службы МВД по региону в "ВКонтакте".

"В Иванове на пресечении улиц Войкова и Якова Гарелина на нерегулируемом пешеходном переходе 30-летний водитель автомобиля марки Mitsubishi Lancer совершил наезд на трех несовершеннолетних девочек 2007, 2008 и 2009 года рождения. В результате ДТП дети получили ушибы, самую младшую девочку с подозрением на сотрясение головного мозга доставили в больницу", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства и причины ДТП.

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