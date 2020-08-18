На севере Москвы загорелась кровля производства железобетона

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Пожар произошел на кровле административного здания на севере Москвы, сообщил ТАСС во вторник источник в экстренных службах.

"В 3-м Хорошевском проезде горит кровля производственного здания. Площадь уточняется. На место следуют значительные силы пожарных", - сказал собеседник агентства.

По данным из открытых источников, в здании расположены завод железобетонных изделий, производственная компания и магазин. Очевидцы пожара сообщили ТАСС, что кровля здания горит открытым огнем, а столб черного дыма хорошо заметен с Третьего транспортного кольца.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ подтвердили факт пожара. "Происходит загорание кровли одноэтажного отдельно стоящего строения. Площадь загорания уточняется. Информации о пострадавших не поступало", - добавили в главке.

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