Спецтрибунал по Ливану признал виновным Селима Айяша по делу об убийстве Рафика Харири

ГААГА, 18 августа. /ТАСС/. Спецтрибунал по Ливану признал Селима Айяша, связанного с шиитской организацией "Хезболлах", виновным по всем пунктам обвинения в деле об убийстве Рафика Харири. Соответствующее решение огласил во вторник председательствующий по делу судья Дэвид Ре.

"Судебная палата признала Айяша виновным по всем пунктам обвинения", - сказал он.

Ему вменялись такие преступления, как совершение теракта, заговор с целью совершения теракта, преднамеренное убийство и попытки преднамеренного убийства.

Трое других обвиняемых по делу - Хасан Мерхи, Хусейн Унейси и Асаад Сабра - были оправданы судом по всем пунктам. Они подозревались в заговоре с целью совершения теракта и соучастии в совершении преднамеренных убийств и попыток убийств.

СТЛ был учрежден в 2007 году по решению Совета Безопасности ООН для привлечения к судебной ответственности лиц, причастных к теракту в Бейруте 14 февраля 2005 года, в результате которого погибли 22 человека, в том числе Харири, и еще 226 получили ранения.