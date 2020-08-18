В Липецкой области произошел взрыв газовоздушной смеси в жилом доме

ТАСС, 18 августа. Взрыв газовоздушной смеси произошел в жилом доме в Липецкой области. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 18:25 мск 18 августа 2020 года в ОДС ЦУКС Липецкой области поступило сообщение о том, что произошел взрыв газовоздушной смеси в жилом доме по адресу: Тербунский район, н. п. Тербуны, ул. Красная заря, д. 60, кв. 1. К месту пожара выехали два отделения 26 ПСЧ. Дальнейшая информация уточняется", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в ЕДДС Тербунского района, пострадал мужчина 1989 года рождения. "Он доставлен в реанимационное отделение с ожогами II степени", - пояснили в ЕДДС. В Тербунской ЦРБ добавили, что мужчина находится в крайне тяжелом состоянии.

По данным ЕДДС, повредился фронтон крыши одноэтажного здания площадью 30 кв. м.

В новость были внесены изменения (20:24 мск) - добавлена информация о пострадавших